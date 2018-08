Genova, il Pd: "Squallido spettacolo del governo. Ecco le bugie di Di Maio e Salvini"

Di redazione Blogo.it venerdì 17 agosto 2018

Con un lungo (forse troppo lungo...) post, il Pd ribatte alle dichiarazioni dei ministri del governo Conte.

Il balletto dei politici intorno alla tragedia avvenuta a Genova con il crollo del ponte Morandi non conosce tregua e anche oggi è giorno di polemica. La Lega e il MoVimento 5 Stelle, i partiti ora al governo, hanno attaccato a più riprese gli esecutivi precedenti guidati dal Pd, e oggi proprio i Dem rispondono colpo su colpo con un lungo messaggio diffuso attraverso i social network. Forse troppo lungo, dimostrando ancora una volta che nell'uso dei nuovi media non possono competere con i loro avversari e in particolare con Matteo Salvini (che non a caso non supera mai una certa lunghezza nelle sue dichiarazioni e nei post).

Nel lungo messaggio che "l'italiano medio" difficilmente leggerebbe, il Pd, per mano della sua "responsabile comunicazione" Marianna Madia, ex ministro della Pubblica Amministrazione, scrive:

"ECCO LE BUGIE, ECCO PERCHÉ MENTONO, ECCO PERCHÉ DOBBIAMO DIRE ADESSO BASTA.

Adesso basta.

Non si può guardare senza reagire lo spettacolo indegno di queste ore: le bugie, le approssimazioni e l'inadeguatezza di un governo che è un misto di incompetenti e sciacalli, preoccupati più di qualche like che della sicurezza delle persone.

Facciamo una premessa: l'atteggiamento che Autostrade

ha tenuto in questo ore, davanti alla tragedia di decine di morti, è stato cinico e irrispettoso verso le vittime, le loro famiglie, Genova e l'intero paese. Accertare le responsabilità e assicurare giustizia ai cittadini deve essere un impegno comune di tutti.

Con questa premessa, molto squallido è lo spettacolo mostrato dal Governo.

È inaccettabile che il Presidente del Consiglio dica che non si aspettano i tempi della giustizia. Avanzi una proposta su come accelerare i tempi della giustizia, invece di volerla "scavalcare".

È inaccettabile che Salvini, più presente a cene e programmi TV invece che a coordinare le operazioni, speculi sui morti e su un dramma del genere, parlando di revoche di concessioni che nemmeno ha letto.

È inaccettabile che Di Maio accusi il Pd di prendere soldi da Autostrade, consapevole di dire una falsità. Si preoccupi piuttosto di spiegare agli italiani da dove vengono i loro finanziamenti perché i nostri sono trasparenti.

È inaccettabile il livello di rancore, odio e minacce alimentato anche sui social network. Sarebbe ora di far luce sul modo e le forme con cui il Movimento e la Lega alimentano la propaganda sulla rete"

A questo punto Madia comincia un elenco di sei punti per mettere "in fila i fatti reali"

"1) È accaduta una tragedia che non è una fatalità ma nessuna persona seria è in grado di dire, a poche ore, quali sono le responsabilità.

2) La presunta revoca della concessione a Autostrade è durata meno di 24 ore. Già oggi siamo al "poi si vedrà" . L'importante era assicurarsi titoli sui giornali.

3) I Cinque Stelle nel loro ottuso ideologismo vogliono un paese bloccato che non costruisce e non fa opere di interesse collettivo. Anche sulla Gronda di Genova (la strada alternativa al ponte) si sono fino a qui opposti in modo irresponsabile. Oggi Genova ha bisogno di certezze sia per l’intero rifacimento del Ponte che per la costruzione della Gronda, così come per il terzo valico ferroviario. Il governo cosa vuol fare? Apre i cantieri o li vuole ancora bloccare?"

Gli ultimi tre punti sono una difesa dalle accuse mosse dagli attuali ministri ai precedenti governi guidati dal Pd:

"4) Il PD non ha mai preso soldi da Autostrade per le campagne elettorali. Chiediamo ufficialmente a Di Maio se può dire e documentare la stessa cosa sugli alleati di governo. I nostri bilanci sono chiari, attendiamo altrettanta trasparenza dai partiti di governo.

5) Graziano Delrio è stato il Ministro di Infrastrutture e Trasporti grazie al quale si sono stretti davvero i cordoni verso i concessionari autostradali.

6) La "manina" che avrebbe favorito i concessionari nella legge di bilancio del 2015 è altra invenzione di Di Maio. La norma in oggetto è stata peraltro cancellata proprio da noi con il codice appalti"

Il post continua definendo "dilettantesca e spregiudicata" la posizione del governo e chiedendo che Autostrade paghi se ha delle colpe, ma nei mdi e nelle forme previste dall'ordinamento, ma prima si devono concludere i soccorsi, poi si devono accertare i fatti e, sulla base di questi ultimi, si può stabilire chi è responsabile e dunque deve pagare. Al governo, che, scrive Madia, finora è stato solo capace di "agitare sospetti, paure e odio, nella società e in rete", il Pd chiede che si occupi di assicurare il "il massimo sostegno a chi è stato colpito da questa tragedia", di "garantire in tempi certi la ricostruzione", di fare in modo che si accertino le responsabilità. Poi il post si chiude con le scuse ai cittadini per "lo spettacolo indegno di queste ore di certa politica senza pietà e senza responsabilità".