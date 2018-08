Video, Genova: ai funerali applausi per i soccorritori e il governo Conte. Abbracci per Mattarella. Fischi per i rappresentanti del Pd

Di redazione Blogo.it sabato 18 agosto 2018

L'applauso più forte per i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Ai funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, che si sono svolti oggi, sabato 18 agosto 2018, a quattro giorni dalla tragedia, l'applauso più lungo e più sentito, come è giusto che sia, è stato riservato ai soccorritori, ai Vigili del Fuoco e ai volontari della Protezione Civile, che hanno scavato giorno e notte per quattro giorni per salvare vite e per recuperare corpi.

Anche il governo Conte è stato applaudito dai presenti. Sono arrivati prima i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, poi man man tutti gli altri. Il Premier Giuseppe Conte è arrivato al fianco del Presidente della Camera Roberto Fico. Tutti loro sono stati accolti da applausi. Lo stesso è stato per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è anche fermato ad abbracciare i parenti delle vittime.

Qualche fischio, invece, si è sentito indirizzato ai rappresentati del Pd presenti, in particolare Maurizio Martina e Roberta Pinotti, che facevano parte del precedente governo, accusato da quello attuale di aver favorito la famiglia Benetton che ha quote nella società che gestisce Autostrade italiane.

A rappresentare l'Unione Europa c'era invece Antonio Tajani, che è presidente del Parlamento Europeo, ma è anche vicepresidente di Forza Italia. Sempre del partito di Silvio Berlusconi non poteva ovviamente mancare il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Tra i più applauditi anche i giocatori di Sampdoria e Genoa, tra i primi ad arrivare, che questo fine settimana non disputeranno le partite che li attendevano, rispettivamente contro Fiorentina in casa e contro il Milan a San Siro. I match sono stati rinviati proprio per rispetto delle vittime del crollo del ponte. Sugli altri campi, invece, si giocherà oggi e domani e sarà osservato un minuto di silenzio.

