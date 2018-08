Kofi Annan è morto: addio all'ex segretario Onu e Nobel per la Pace

Di redazione Blogo.it sabato 18 agosto 2018

Si è spento dopo una breve malattia a 80 anni.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, la sua famiglia ha dato la triste notizia: Kofi Annan è morto oggi, sabato 18 agosto 2018, dopo una breve malattia. Si è spento a 80 anni circondato dall'affetto della sua famiglia, la moglie Nane (svedese) e i figli Ama, Kojo e Nina.

Kofi Annan, nato in Ghana nel 1938, è stato il settimo Segretario generale delle Nazioni Unite (ma il primo di colore), dal 1997, quando prese il posto dell'egiziano Boutros-Ghali, al 2006. Nel 2002 il suo mandato fu rinnovato in modo inconsueto, perché, solitamente la posizione di Segretario Onu viene ricoperta a rotazione da persone di continenti diversi. Nel 2001, insieme con l'Onu, è stato insignito del Premio Nobel per la Pace per il lavoro svolto a favore di "un mondo meglio organizzato e con più pace".

Sono tante le sfide che Kofi Annan ha affrontato mentre era a capo dell'Onu: dall'attacco alle Torri Gemelle alla guerra in Iraq. Dopo la fine del suo mandato alle Nazioni Unite, ha continuato a lavorare per la pace attraverso la sua Fondazione Annan e anche come presidente della fondazione The Elders di Nelson Mandela.