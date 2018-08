Tasse: ogni italiano paga circa 8.300 euro l’anno

Di redazione Blogo.it sabato 18 agosto 2018

Secondo i dati della Cgia di Mestre Irpef ed Iva solo i tributi che pesano maggiormente sul totale, rappresentando assieme il 55,4%

Tasse, ciascun italiano versa ogni anno circa 8.300 euro all’erario: a pesare maggiormente sono Irpef e Iva, che costituiscono assieme il 55,4% del gettito. Sono gli ultimi dati forniti dalla Cgia di Mestre, che sottolinea come aggiungendo alle tasse anche i contributi previdenziali, l’aggravio totale annuo su ciascun italiano sale a 12.000 euro. Dallo stesso report della Cgia emerge che nel 2017 la pressione fiscale in Italia si è attestata al 42,5% ed è la sesta più alta in Ue dopo Francia (48,7%), Danimarca (47,3%), Belgio (46,5%), Svezia (44,3%) e Finlandia (43,3%).

Irpef e Iva sono le tasse che pesano di più sulle tasche degli italiani: nel 2017, la prima ha garantito alle casse dello Stato un gettito di 169,8 miliardi di euro, circa un terzo del totale; l’Iva invece ha portato all’erario 108,8 miliardi di euro, ossia il 21,6% del totale. Le aziende sono gravate maggiormente da Ires e Irap: la prima, lo scorso anno ha consentito allo Stato di incassare 34,1 miliardi contro i 22,4 miliardi della seconda. Importante anche il gettito dell’imposta sugli oli minerali, che hanno garantito nel 2017 qualcosa come 26 miliardi di euro.

Quanto ad Imu e Tasi, invece, hanno garantito un gettito totale di 21,5 miliardi di euro proveniente dai possessori di case, negozi e capannoni. L’imposta sull’energia elettrica e gli oneri di sistema hanno generato 14,4 miliardi di euro, mentre alla base della top ten delle tasse versate dagli italiani ci sono i prelievi garantiti dall'addizionale regionale Irpef (11,8 miliardi), l'imposta sui tabacchi (10,5 miliardi) e l'imposta sul lotto e le lotterie (8,8 miliardi). Altri 74 miliardi di euro sono stati garantiti invece dalle restanti imposte, circa un centinaio.