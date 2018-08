Migranti, Toninelli: "Su nave Diciotti Malta inqualificabile"

"L'Ue si faccia avanti e apra i propri porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere".

Questa mattina il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha pubblicato sui suoi social un commento sulla situazione della nave Diciotti, che ha a bordo 177 migranti ed è stata rifiutata da Malta, ma in realtà sarebbe più vicina a Lampedusa, solo che non ha ancora avuto l'ok del Viminale per sbarcare. Ricordiamo che si tratta di una imbarcazione della Guardia Costiera italiana. Toninelli stamattina ha scritto:

"La nave Diciotti della Guardia Costiera dimostra che l'Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e meritevole di sanzioni. L'Ue ora si faccia avanti e apra i propri porti alla solidarietà, altrimenti mostrerebbe di non avere più motivo di esistere"

La Diciotti è stata accusata di essere intervenuta in zona Sar maltese, per questo Toninelli la difende, dicendo che essa dimostra che l'Italia non si tira indietro. I migranti a bordo, salvati dopo che il barcone su cui viaggiavano era in avaria, inizialmente erano 190, ma 13 sono stati prontamente trasferiti al poliambulatorio di Lampedusa perché avevano bisogno di cure immediate, tra di loro c'erano bambini e una donna che avrebbe subito violenze in Libia. Tra i 177 rimasti sulla Diciotti ci sono altre undici donne e alcuni minori.

Toninelli vorrebbe delle sanzioni per Malta per non aver soccorso il barcone con i migranti poi salati dalle motovedette italiane. Secondo Malta, invece, quella della Guardia Costiera italiana è stata un'interferenza illegittima e un soccorso immotivato perché quel barcone, in realtà, non era in difficoltà e non chiedeva aiuto.

Intanto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi si starebbe muovendo per chiedere anche agli altri Paesi europei di intervenire, per trovare "una soluzione europea coordinata in tema di lotta contro i trafficanti di esseri umani e di accoglienza di chi ha diritto di asilo nell'Ue". Secondo Moavero Milanesi l'Italia è in sintonico Francia e Germania, tanto che il Presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel si sono sentiti per ribadire la necessità di lavorare a una soluzione europea.

In questi ultimi giorni ci sono stati diversi interventi di soccorso a largo della Libia e di Malta. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto notare come, da una foto, si potesse facilmente identificare lo scafista che guidava un gommone con circa 70 migranti a bordo e che era in acque maltesi.