Bussetti: "nuovi concorsi nella scuola da settembre"

Di redazione Blogo.it martedì 21 agosto 2018

Il titolare del Miur: "Qualche problema come sempre ci sarà ma noi siamo pronti a intervenire per risolverli".

Nuovi concorsi nella scuola da settembre in poi: il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, intervenuto oggi al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, annuncia le assunzioni di nuovo personale scolastico: "Certo che ci saranno concorsi nella scuola: saranno utilizzati per il nuovo reclutamento sia per il personale docente che per quello non docente. Abbiamo intenzione di attivarli già da settembre. Dobbiamo rivedere tutto un sistema che in questo momento ha tante posizioni da chiarire" ha aggiunto il ministro.