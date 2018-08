Trump, rischio impeachment: l'ammissione dell'ex legale

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 agosto 2018

Micheal Cohen, l’ex avvocato del presidente USA si dichiara colpevole, proprio mentre viene condannato Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Trump

Doppio colpo per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ora rischia seriamente l’impeachment. L’ex avvocato Michael Cohen si dichiara colpevole di 8 capi d'accusa, tra cui quello di aver pagato il silenzio di due donne (l’inquilino della Casa Bianca “sapeva tutto”), proprio mentre l’ex manager della campagna elettorale, Paul Manafort, viene condannato per ben 5 capi d’accusa relativi a frode fiscale. Cohen ha ammesso davanti al giudice di aver comprato il silenzio di due donne che sostenevano di aver avuto rapporti con il futuro presidente, "su richiesta e in coordinamento" con Trump, rispettivamente per 130mila e 150mila dollari. Lo scopo, ha ammesso lo stesso ex legale, era quello di "influenzare le elezioni".

Nonostante l’avvocato Cohen non abbia fatto i nomi, le donne in questione sono la pornostar Stormy Daniels e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Mentre i media statunitensi parlano di una vera e propria “bomba” sulla casa bianca, l’ex legale di Trump rischia una pena detentiva dai 4 ai 5 anni e tre mesi. La data per la sentenza è stata fissata dal giudice per il prossimo 12 dicembre.

Trump disse all'avvocato di pagare in contanti la modella di Playboy La CNN ha diffuso un audio dal quale si evince che Donald Trump disse all'avvocato Michael Cohen: "Pagala in contanti", riferendosi alla modella di Playboy Karen McDougal.

Trump | La sentenza contro Manfort

Il caso Manfort non chiama direttamente in causa Donald Trump, ma ravviva le polemiche per quello che è noto come Russiagate. In Virginia, l’ex direttore della campagna elettorale del presidente USA nel 2016, è stato ritenuto colpevole di otto capi d’accusa, tra cui 5 per frode fiscale, mentre sono caduti altri 10 capi d’imputazione. Commentando la sentenza Manafort, il presidente degli Stati Uniti si dichiara "molto triste", ma aggiunge che la cosa non lo coinvolge e che "non ha assolutamente nulla a che fare" con le ingerenze russe nella campagna presidenziale USA. Trump ha parlato anche di "caccia alle streghe" nei confronti di Manafort, ma il richio impeachment sembra essere dietro l’angolo.