Salvini: "Se l'opposizione la fanno Asia Argento e Saviano governeremo 30 anni"

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 agosto 2018

"Gli elettori del Pd mi fanno tenerezza".

Durante la diretta Facebook che ha tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, Matteo Salvini, oltre a parlare della nave Diciotti e a invitare il Presidente della Camera Roberto Fico a stare al suo posto e a non fare invasioni di campo in quelle che sono responsabilità del ministro dell'Interno, ha anche attaccato l'opposizione di sinistra, che però, non è tanto rappresentata dal Pd, quanto da alcuni personaggi come Asia Argento, Roberto Saviano e Gad Lerner. È in loro che il leader del Carroccio ha individuato i suoi attuali "nemici" e li ha presi in giro a più riprese:

"Se l'opposizione la fanno Asia Argento, che di notte e anche di giorno, fa e disfa, da Saviano, che chissà cosa starà scopiazzando in questo momento, da Gad Lerner, che chissà se ha lavato la sua maglietta rossa e pure il suo Rolex, allora resteremo al governo anche 30 anni"

E poi, sempre riferendosi a loro, ha aggiunto:

"I fenomeni che pontificano in tv o sono stupidi o sono complici. Finché faccio il ministro dell'interno farò tutto quello che è umanamente possibile per difendere gli italiani"

E a proposito di "fenomeni", ha anche detto:

"I fenomeni che dicono 'apriamo i porti' lo sanno che gli scafisti con i soldi che prendono dagli immigrati comprano armi e droga che poi arrivano in Italia? Lo sanno che così finanziano lo spaccio di droga e armi?"

Su Saviano poi ha aggiunto:

"Che si sciacqui la bocca il copione chiacchierone, vedremo se ci sarà un giudice che dirà che è letto dare del malavitoso a un ministro della Repubblica"

Per quanto riguarda il Pd, ha commentato:

"Ho visto che ora sulla nave Diciotti c'è Maurizio Martina. Poveri elettori del Pd vi sono vicino, mi fate tenerezza, mi mettono tristezza i vostri rappresentati che passano le giornate a insultarmi"

Poi, rivolgendosi ai suoi follower, ha attaccato i media main stream:

"Siete in 23mila. Ma qualcuno si fida ancora dei tg nazionali? Le bufale sono in diretta tv dalla mattina alla sera. Fortuna che esiste la Rete. Poi è chiaro che anche in Rete ci sono anche notizie vere e notizie false, ma voi sapete distinguere. Ogni tanto ci tengo a parlare direttamente con voi"

