Fico replica a Salvini: "Io eletto per difendere i principi fondamentali e la dignità umana"

Di redazione Blogo.it mercoledì 22 agosto 2018

Il Presidente della Camera risponde all'attacco del ministro dell'Interno.

A Matteo Salvini che lo ha invitato a "fare il suo lavoro da Presidente della Camera" che a fare il ministro dell'Interno ci pensa lui, Roberto Fico ha risposto, poco dopo la diretta del vicepremier e leader del Carroccio, con un tweet in cui ha scritto: "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori dalla Diciotti. Per me far il presidente della Camera significa fare sì che lo Stato non rinneghi mai principi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo, rinunciando allo stipendio da presidente"

Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori dalla #Diciotti. Per me far il presidente della Camera significa fare sì che lo Stato non rinneghi mai principi fondamentali e dignità umana. Sono stato eletto per questo, rinunciando allo stipendio da presidente. — Roberto Fico (@Roberto_Fico) 22 agosto 2018

Ricordiamo che tutto è nato nel primo pomeriggio di oggi, quando Roberto Fico ha pubblicato il tweet che ha fatto infuriare Salvini, scrivendo "La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati - devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE"

La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati - devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE — Roberto Fico (@Roberto_Fico) 22 agosto 2018

A questo tweet Salvini ha risposto con una diretta su Facebook in cui ha detto che i 29 minori presenti sulla nave Diciotti possono scendere, ma tutti gli altri non avranno mai il suo permesso. Nel frattempo anche il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto nella discussione invitando Fico a passare dalle parole ai fatti e a prendere l'iniziativa per far sbarcare tutti i 177 migranti presenti sulla Diciotti.