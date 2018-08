Diciotti, il procuratore di Agrigento: "A bordo ho visto una realtà devastante"

Di redazione Blogo.it giovedì 23 agosto 2018

Ieri il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è salito a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Catania, prima che Salvini accordasse lo sbarco dei minorenni non accompagnati, e oggi in un'intervista al Corriere Della Sera ha raccontato quello che ha visto durante la sua ispezione, precisando però che l'apertura di un fascicolo a carico di ignoti non voleva essere un gesto politico, ma solo un atto necessario per poter compiere l'ispezione.

Questo non significa, però, che non ci saranno conseguenze nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale - "La valutazione tecnico giuridica e l’individuazione degli eventuali responsabili è complessa e mi riservo ogni ulteriore decisione da adottare dopo le indagini che ho delegato alla Guardia costiera".

A proposito della situazione trovata a bordo della nave, il procuratore ha parlato di una realtà devastante:

Ho constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia. Una realtà devastante, a cominciare dai cattivi odori che ti restano addosso. Mi ha accompagnato un appuntato che non era mai stato a contatto con questa realtà. Sconvolto. “Dottore dal vivo cambia tutto, non è come si legge sui giornali...”. Ha ragione.

La Procura di Agrigento aveva acquisito la competenza quando la nave Diciotti era ferma al largo di Lampedusa e tale competenza è rimasta anche dopo che la nave ha raggiunto il porto di Catania. Cosa succederà ora a livello di indagini?

La politica e l’alta amministrazione sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla magistratura resta la valutazione giuridica di quanto avviene, su sfere e ambiti diversi. Ovviamente qualsiasi limitazione della libertà personale deve fare i conti con norme e regole della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della Costituzione, del Codice penale e del Codice di procedura penale. Non si scappa