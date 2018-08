Diciotti, Salvini: "Non temo un intervento del Colle"

Poche ore dopo aver autorizzato lo sbarco dei 29 minori non accompagnati dalla nave Diciotti, ormeggiata da giorni nel porto di Catania, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare di quanto sta accadendo in questi giorni e dopo la diretta di ieri su Facebook, stamattina ha rilasciato un'intervista a RTL 102.5.

Salvini non ha fatto altro che ribadire quando già spiegato ieri nella diretta Facebook, sottolineando la linea comune col Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e precisando di non avere alcun timore del Colle:

Io non temo nulla ho coscienza a posto, lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una perfetta sintonia. Ieri mi ha chiesto informazioni e io gliel'ho date mentre da ministro e da padre stavo dando indicazioni per far scendere i minori dalla nave Diciotti.