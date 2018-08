Di Maio: "Su Ilva gara illegittima, ma non si può annullare: è il delitto perfetto"| Video

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha tenuto oggi una conferenza stampa di circa tre quarti d'ora per parlare del caso Ilva dopo aver ottenuto il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla gara che si è svolta durante la precedente legislatura e che ha assegnato l'Iva ad Arcelor Mittal. Il vicepremier pentastellato ha detto:

"Su Ilva è stato commesso un delitto perfetto. Dal parere dell'avvocatura capirete che c'è pochissimo di regolare in questa gara"

Poi ha aggiunto:

E ha spiegato che per l'annullamento deve esserci illegittimità dell'atto e deve essere tutelato l'interesse pubblico. Di Maio ha detto che l'annullamento sarebbe possibile se si presentasse qualche altro offerente:

"Se oggi, dopo 2 anni e 8 mesi, esistessero aziende che volessero partecipare alla gara noi potremmo revocare questa procedura per motivi di opportunità. Oggi non abbiamo aziende che vogliono partecipare, ma se esistesse anche solo una azienda ci sarebbe motivo per revocare la gara"