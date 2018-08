Diciotti, Salvini: "Ostaggi sono gli italiani. Parlerò con Orbán"

"Ora dobbiamo costringere l’Ue a farsi carico di ciò che le spetta".

La Commissione Europea oggi si riunirà per discutere dell'emergenza sbarchi e sul tavolo della discussione ci sarà anche il caso della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ferma da giorni al porto di Catania, con i soli minorenni autorizzati a sbarcare mercoledì sera. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera durante le sue vacanze a Pinzolo, in Trentino, e ha parlato di migranti. Su come risolvere il caso Diciotti Salvini risponde:

"Con un bell’aereo che arriva da una delle capitali europee all’aeroporto di Catania. Gli europei dimostreranno il loro cuore grande caricando tutti gli aspiranti profughi. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta con i giovani"

E sull'Europa ha aggiunto:

"L’Europa deve sapere che il governo italiano è irritato. Basta con parole tante e risultati pochi. L’Ue si era impegnata a prendere 35mila immigrati: si sono fermati a 12 mila. Se la serietà è questa, non ci si può stupire che noi abbiamo deciso un punto fermo. Con le Ong ci siamo riusciti, ora dobbiamo costringere l’Ue a farsi carico di ciò che le spetta. L’Italia è contribuente dell’Europa per circa 6 miliardi l’anno. Ne abbiamo in cambio problemi su pesca, agricoltura, turismo, commercio, banche…"

Salvini dice poi che anche altri Paesi vogliono lo stop all'immigrazione e a settembre ci sarà la riunione dei ministri dell'Interno dove se ne discuterà. Lui già nei prossimi giorni incontrerà a Milano Viktor Orbán, il primo ministro ungherese.

Sul battibecco a distanza con il Presidente della Camera Roberto Fico, Salvini ha detto:

"Mi attengo al contratto di governo, che parla di lotta all’immigrazione clandestina. Questo da ministro io faccio. E a giudicare dalle reazioni in strada e sulla Rete, l’ha capito la grande maggioranza degli elettori anche a 5 Stelle. Tanto che Di Maio, che ringrazio, ha confermato la nostra posizione"