Saviano: "Salvini agisce in maniera eversiva e incostituzionale"

Lo scrittore Roberto Saviano è stato a Riace per incontrare il sindaco Mimmo Lucano e incontrare la cittadinanza nel corso di un evento pubblico. Lo scrittore ha parlato ovviamente anche del caso della nave Diciotti e del comportamento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che lui chiama il "ministro della Malavita". Saviano ha detto:

"È un atto criminale tenere i migranti sulla nave in questo modo. È evidente, è la legge. Spero che le forze dell’ordine chiedano lo sbarco. Probabilmente dobbiamo invitare a boicottare gli ordini del Viminale perché sono ordini incostituzionali. Non so fino a quando continuerà questo atteggiamento eversivo di Salvini. Sono certo che il mare di consenso che sta ricevendo presto si chiuderà. È sempre andata così la storia italiana e la storia dei politici autoritari come lui"