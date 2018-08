Beppe Grillo: "Opposizione inesistente, solo un gruppo di prefiche"

La lettera del leader carismatico del M5S al Fatto Quotidiano

Beppe Grillo difende il governo Conte in una lettera inviata oggi a Il Fatto Quotidiano. Il leader carismatico del Movimento 5 Stelle, che ha formato l’esecutivo assieme alla Lega di Matteo Salvini, fa un primo bilancio dell’esperienza di governo, sottolineando come l’attuale maggioranza abbia sostanzialmente tutti contro, tranne l’opposizione che sarebbe praticamente inconsistente. "Un'esperienza di governo davvero singolare: l'Europa dell'establishment contro, il capitalismo finanziario, i media pure - sottolinea Grillo - e nessuno sembra mancare all'appello, tranne l'opposizione. Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da uno gruppetto di prefiche (quelle che piangevano a pagamento ai funerali) e non di costruttori di alternative".

In questi giorni Lega e Movimento 5 Stelle si sono però divisi su alcune tematiche, ad esempio quella relativa alla nazionalizzazione di società come Autostrade, ma per Grillo non si tratta di vere e proprie divisioni, bensì di normale confronto interno al’esecutivo: "Questo Governo - continua - sembra stia tentando di colmare il vuoto sviluppando una sua opposizione interna: nazionalizzare o fare delle concessioni con delle regole a favore dei cittadini? Non è un dissidio, è un semplice confronto".

Poi il nuovo attacco alle opposizioni, che Grillo accusa di aver sostanzialmente copiato, nel caso del crollo di Genova, la strategia di Autostrade, mentre poi dal meeting di CL a Rimini trovano nuova linfa per attaccare il governo Conte. "In tv ripetono incessantemente di essere stati un po' distanti dalla gente... scopiazzando dalla conferenza stampa di Aspi, deve essere un mantra della comunicazione condiviso in qualche Think Tank interparassitario. Se vuoi sapere come la pensano davvero - sottolinea ancora il leader del M5S - , devi andare a Rimini dove, comunque tu ci sia arrivato, Autostrade per l'Italia non ti abbandona mai, eccola ad accoglierti insieme agli altri sponsor maggiori del Meeting di Cl. Furibonda, disperatamente alla ricerca di un eufemismo, Lucia Annunziata li aveva appena chiamati "conigli"... ma si sbagliava, sono lì, pronti a rilasciar dichiarazioni dall'alto di supersponsorizzati altari saccenti. È proprio fra le braccia dell'arroganza che ci si lascia andare più fiduciosamente ed esternare. E così le prime dichiarazioni politiche circa il disastroso stato delle infrastrutture del Paese le hanno fatte lì" [...] Il tono è pacato, i fastidiosi pruriti e le timidezze si trasformano in una paternalistica posa di rimprovero contro chi sta lavorando per sistemare decenni di degrado strutturale e morale del Paese. Eccola l'opposizione, rinfrancata dal tono assolutorio della gran lobby: la fiducia nel confessionale della Compagnia Delle Opere non manca mai".