Diciotti, l’Ue a Di Maio: "con le minacce non si va da nessuna parte"

venerdì 24 agosto 2018

Oggi il vertice degli sherpa europei sull'accoglienza ai migranti e in particolare sulla stallo della nave Diciotti

Sul caso Diciotti "le minacce in Europa non portano da nessuna parte. Il modo in cui l'Europa funziona è la cooperazione e non le minacce". La Commissione europea non si fa intimidire dalle parole del vicepremier e Ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio che ieri aveva detto che il M5s non sarebbe stato più d’accordo a versare i 20 miliardi che l'Italia versa per il bilancio Ue se Bruxelles non avesse trovato una soluzione per i migranti a bordo della Nave Diciotti.

Il portavoce della Commissione europea, che non ha citato direttamente Di Maio parlando di minacce che non portano lontano, ha poi aggiunto che la Commissione sta "lavorando duro per trovare una soluzione" alla questione dei migranti. In merito il leader del MoVimento 5 Stelle si è mostrato quasi più realista del re, del tutto allineato all’altro vicepremier e titolare degli Interni, vero dominus di questo governo, Matteo Salvini.

Di parere opposto sul caso Diciotti è invece il presidente della Camera e autorevole esponente pentastellato Roberto Fico che ha chiesto lo sbarco dei migranti ricordando a chi lo avesse dimenticato che esiste qualcosa che si chiama dignità umana.



Ricordiamo che i migranti a bordo della Nave Diciotti, circa 150 persone dopo lo sbarco dei minorenni, sono bloccati nel porto di Catania da quattro giorni per l’opposizione del Ministro dell’Interno che non autorizza lo sbarco della nave della guardia costiera italiana “rea” di averli soccorsi in mare.