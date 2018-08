Miccichè a Salvini: "non sei razzista, sei solo stronzo”

Di redazione Blogo.it venerdì 24 agosto 2018

Gianfranco Miccichè spara ad alzo zero contro Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti: "sei disumano"

Gianfranco Miccichè spara ad alzo zero contro Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti attraccata a Catania lunedì ma senza la possibilità di sbarco dei migranti a bordo per l’opposizione del titolare del Viminale.

Diciotti, Moavero: 'dall'Ue ci aspettiamo di più'. Di Maio: 'mai più piedi in testa' Sospeso lo sciopero della fame

In un post su Facebook il presidente dell’Assemblea regionale siciliana accusa Salvini di essere "disumano" poi conclude : "Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stronzo".

L’ex dirigente di Forza Italia, già ministro, vice ministro e sottosegretario di Stato, è molto esplicito: "Io non ti auguro un'indagine per sequestro di persona (riferendosi ai 150 migranti ostaggio della Diciotti nel porto di Catania, Ndr). Ti auguro di riuscire a provare vergogna".

Secondo Miccichè: "Non c'entra la difesa dei confini, Salvini sei disumano. Dici di non temere l'intervento del Presidente della Repubblica, quello del Primo Ministro, o quello di un Procuratore. Non so come tu riesca a dormire al pensiero di quanta sofferenza si stia procurando nel tuo nome. Salvini, non agisci così perché intollerante o razzista. Perchè nel lasciare 150 persone per tre giorni in balìa di malattie e stenti su una nave non c'entra niente la razza o la diversità, c'entra l'essere disumani, sadici. E per cosa poi, per prendere 100 voti in più?"

Oggi Micciché, con membri della Commissione sanità dell'assemblea regionale siciliana, è salito a bordo della nave Diciotti portando vestiti e "indumenti intimi per le donne".