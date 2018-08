Diciotti, appello della Guardia Costiera al Viminale: "Fateli scendere"

Di redazione Blogo.it sabato 25 agosto 2018

Oggi grande manifestazione nel porto di Catania a supporti dei migranti a bordo della Diciotti.

È iniziato il nono giorno di permanenza dei migranti a bordo della nave Diciotti e dopo il nulla di fatto al vertice europeo di ieri, lo stallo continua. In ostaggio, oltre ai 150 migranti rimasti a bordo dopo lo sbarco dei minorenni non accompagnati, c'è anche lo stesso equipaggio della Diciotti e la stessa nave, a cui di fatto viene impedito di continuare a fare il proprio lavoro in mare.

Il malcontento è diffuso non soltanto tra i migranti, ma anche all'interno della Guardia Costiera, che in queste ore ha inviato una comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero dei Trasporti e anche al Ministero della Difesa e al Ministero degli Esteri, così come alla Procura nazionale antimafia e alle procura di Agrigento, Palermo e Catania con una richiesta ben precisa: "Data l’estrema criticità della situazione a bordo, autorizzate subito lo sbarco".

La stessa richiesta sta arrivando da numerose associazioni e organizzazioni - Legambiente, Pax Christi, Rete Antirazzista, Cobas, Arci, Anpi e No Muos tra le altre - che oggi prenderanno parte a una manifestazione nel porto di Catania per chiedere a gran voce lo sblocco di questa imbarazzante situazione che va avanti da troppi giorni.

Da parte del Viminale, però, non arrivano segnali positivi. Tra le ipotesi al vaglio da parte del Ministro dell'Interno c'è quella di avviare le procedure di identificazione e di accertamento dello status di richiedente asilo delle persone a bordo.

Queste procedure generalmente vengono effettuate a terra nelle settimane successive allo sbarco, ma si sta valutando se avviarle direttamente a bordo della Diciotti, così da identificare i migranti che hanno diritto all'asilo politico e quelli che, invece, potranno essere rimandati indietro. O, per dirla con le parole di Matteo Salvini, "individuare i profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi".