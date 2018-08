Diciotti, Salvini: "Lavoro a soluzione positiva". Identificazione dei migranti a bordo?

Il ministro dell'Interno: "Ogni denuncia è per me una medaglia al valore".

Mentre a Catania la Croce Rossa Italiana ha proceduto a un'ispezione sanitaria sulla nave Diciotti su ordine del ministero della Salute e alle 17 è attesa una manifestazione antirazzista con lo slogan "facciamoli scendere", a Roma vanno avanti gli interrogatori del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta ascoltando alcuni funzionari del ministero dell'Interno, ma non il titolare del dicastero, Matteo Salvini, che si è detto disponibile a un interrogatorio, ma non è stato convocato.

Proprio Salvini oggi, secondo quanto riportato dall'Ansa e ripreso da altri organi di informazione, ha detto che sta lavorando "con buone prospettive" a una "soluzione positiva" del caso della nave Diciotti. Salvini avrebbe anche aggiunto, a proposito delle denunce spiccate nei suoi confronti, che "ogni denuncia è per me una medaglia al valore".

Ieri, nel corso della trasmissione radiofonica della Rai "Zapping", Salvini ha detto:

"Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino"

Di solito per procedere all'intensificazione e il riconoscimento dei profughi ci vogliono mesi e sono procedure che si svolgono nei centri di identificazione. Salvini, dunque, dovrebbe trovare il modo di velocizzare al massimo queste pratiche.

Intanto i funzionari della Croce Rossa hanno detto che sulla nave non ci sono particolari criticità, ma in ogni caso c'è un'ambulanza nel porto, pronta a soccorrere eventuali persone colte da malore. I 150 migranti rimasti a bordo hanno tutti la scabbia e li stanno curando con apposite pomate. Per quanto riguarda le donne, sono 11 e secondo alcune fonti sarebbero state tutte stuprate e avrebbero bisogno di controlli medici specifici, ma la CRI ha detto di non aver potuto valutare i casi nello specifico, pur avendo fornito la nave di kit igienici per ogni evenienza.