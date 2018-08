Un milione e mezzo di lavoratori in nero nel 2017. Persi 20 miliardi dallo Stato

Di redazione Blogo.it sabato 25 agosto 2018

I dati dell'ispettorato elaborati dalla Fondazione Consulenti del Lavoro.

Un milione 538mila lavoratori irregolari in Italia sul totale delle aziende attive nel 2017: questo è il numero che emerge da una elaborazione della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sulla base dei dati raccolti dall'Ispettorato del lavoro.

È comunque in calo il numero dei lavoratori in nero, perché nei due anni precedenti, 2015 e 2016, ce ne erano 200mila in più. I controlli stanno aumentando tanto che nel primo semestre del 2018 c'è stato il deferimento di 60 persone all'Autorità Giudiziaria, di cui una in stato di arresto e 47 in libertà, e sono stati individuati 396 lavoratori in nero e adottati nove provvedimenti di sequestro.

È importantissima la lotta al lavoro in nero, perché esso fa male sia ai lavoratori, sia allo Stato e, di conseguenza, a tutti i cittadini. Infatti la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro stima in 20 miliardi e 60 milioni di euro il mancato gettito dello Stato a causa di quel milione e mezzo di lavoratori in nero del 2017. Si tratta ovviamente di tasse e contributi che non sono stati pagati a causa dell'irregolarità del lavoro.

L'anno scorso l'Ispettorato del lavoro ha condotto verifiche in 160.347 aziende e ben il 64,54%, ossia 103.498 aziende, avevano almeno un occupato con qualche forma di irregolarità.



Le irregolarità vanno da forme di elusione previdenziale, assicurativa e fiscale come il mancato assoggettamento a Inps, Inail e Irpef di parte della retribuzione corrisposta, al lavoro parzialmente sommerso come per esempio i rapporti di lavoro spacciati per part-time che, invece, risultano a tempo pieno, fino al lavoro completamente in nero.

Il presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca fa notare che il lavoro sommerso è "in forte aumento soprattutto dopo la depenalizzazione, avvenuta col Jobs act, del reato di intermediazione fraudolenta di manodopera".