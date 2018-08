Di Maio: "Sarà un autunno caldissimo, i poteri forti ci fanno la guerra" | Video

Di redazione Blogo.it domenica 26 agosto 2018

Il vicepremier è stato ospite a SkyTg24.

La domenica di Luigi Di Maio è stata lunga e tutt'altro che di relax, nonostante l'abbia trascorsa a casa, con la sua famiglia. Infatti è cominciata stamattina con una diretta Facebook in cui ha spiegato perché il ministro Matteo Salvini, nonostante sia indagato, non debba dimettersi neanche secondo il codice etico del MoVimento 5 Stelle, poi, nel primo pomeriggio, è stato intervistato da SkyTg24 e ha parlato un po' di tutto, dal caso della nave Diciotti fino a quello che ci aspetta in autunno, subito dopo il rientro dalla pausa agostana.

Di Maio infatti ha detto:

"Inizia un autunno caldissimo non caldo. Chiedo ai cittadini di starci vicino perchè se l’estate è stata rovente non potete neppure immaginare cosa accadrà in autunno per i poteri forti che ci stanno facendo la guerra"

E ha aggiunto che il governo farà una "legge di bilancio coraggiosa, che mette al centro i cittadini, ma se in Europa ci hanno trattato così sull'immigrazione mi immagino cosa faranno sui conti".

Insomma, i conti, che potrebbero essere messi sottosopra dai provvedimenti promessi in campagna elettorale e con il contratto di governo (flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero), oppongono inevitabilmente l'Italia all'Europa e a tal proposito Di Maio ha detto:

"Confido nel fatto che questi commissari e burocrati europei prendano coscienza del fatto che loro politicamente hanno le ore contate, perché alle prossime elezioni europee saranno spazzati via. Questa gente non vedrà mai più il ruolo di commissario nella propria vita, quindi è meglio che lasciano un ricordo positivo adesso, perché le prossime elezioni europee saranno ancora di più un terremoto rispetto a quelle italiane del 4 marzo"

Nello specifico del reddito di cittadinanza, Di Maio ha detto: