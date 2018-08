Governo Conte: i redditi 2017 dei ministri

Di redazione Blogo.it lunedì 27 agosto 2018

Giulia Bongiorno la più ricca, segue il premier Conte

Sono consultabili liberamente online i redditi dei componenti del Governo Conte relativi all’anno 2017. Giulia Bongiorno, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, risulta essere la più ricca con 3.556.594 euro di imponibile, mentre il più “povero”, si fa per dire, è il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro (93.347 euro). Le dichiarazioni non riguardano, ovviamente, i soldi guadagnati da quando i ministri sono al governo, facendo riferimento all’anno 2017, dunque alle attività passate della squadra di Giuseppe Conte.

Al momento, solo nove componenti del governo hanno reso pubblica la loro dichiarazione, ma presto dovrebbero arrivare anche gli altri. Tra i più solerti non poteva mancare lo stesso presidente del Consiglio, che si piazza proprio alle spalle della Bongiorno con un imponile pari a 370.314 euro. Carte alla mano, da premier Conte ci andrà a perdere poiché avrà un'indennità, come previsto dalla legge, di “soli” 114.796 euro. Al terzo posto in graduatoria troviamo Luciano Barra Caracciolo, sottosegretario per gli Affari Ue, con un imponibile di 179.434 euro, davanti al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (123.635 euro). Al quinto posto il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangelo, con 105mila euro (periodo di imposta 2016).

Governo Conte: i redditi di Salvini e Di Maio

Matteo Salvini dichiara i circa 100mila euro ottenuti dall’incarico di europarlamentare (attestazione dei redditi 2016), mentre il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha dichiarato circa 98 mila euro ed ha pubblicato online anche i redditi della sua famiglia, con la mamma che ha un imponibile da 52mila euro, mentre il fratello risulta a reddito zero. Secondo TGcom24, è curioso il caso del papà del vicepremier, che ha dichiarato solo 88 euro, anche se risulterebbe comproprietario di vari fabbricati e terreni.