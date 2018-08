Crollo a Genova, oggi l'audizione di Danilo Toninelli alla Camera

Di redazione Blogo.it lunedì 27 agosto 2018

L'audizione sarà trasmessa in diretta web e diretta tv.

Inizierà alle 15.00 l'audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli alla Camera sulla tragedia di Genova del 14 agosto scorso.

Ad ascoltare quanto Toninelli ha da dire sulla vicenda e sulla concessione ad Autostrade per l'Italia saranno presenti la commissione VIII della Camera e 8a del Senato. L'evento sarà trasmesso anche in diretta televisiva e in streaming.