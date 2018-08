Il commissario Ue Oettinger: "Non è vero che l'Italia versa all'Ue 20 miliardi"

Di redazione Blogo.it lunedì 27 agosto 2018

Le cifre vanno riviste al ribasso.

Günther Oettinger, Commissario Ue al Bilancio, torna a parlare dell'Italia e anche questa volta è per bacchettare i "populisti". Lo scorso maggio, in piena trattativa per la formazione del governo Lega-M5S, disse che "i mercati avrebbero mostrato un segnale per non votare i populisti di destra o sinistra". Oggi invece il suo intervento è mirato a spiegare che quello che stanno raccontando Salvini e Di Maio, ossia che l'Italia versa contributi di 20 miliardi di euro all'Europa, è una fesseria.

Oettinger ha detto che le cifre che il vicepremier Luigi Di Maio ha dato sul contributo italiano all'Ue non sono 20 miliardi all'anno, questa cifra è una "caricatura". In realtà, secondo il Commissario Ue al Bilancio, "l'Italia paga 14, 15, 16 miliardi l'anno, ma se si prende in conto quel che riceve dal bilancio Ue, questo lascia un contributo netto sui 3 miliardi l'anno".

Commissario Ue Oettinger: "I mercati insegneranno agli italiani a votare". Le reazioni indignate dei nostri politici Una battuta infelice del commissario europeo al bilancio Gunther Oettinger scatena i politici italiani: da Salvini al Pd tutti uniti nel difendere il voto degli italiani.

In una intervista a Politico.eu, Oettinger è intervenuto sulle "minacce" dell'Italia di non versare più i suoi contributi all'Unione Europea e ha anche spiegato che i fondi Ue vanno ai programmi di coesione, ricerche e infrastrutture, per esempio al tunnel di base del Brennero" perché gli stati membri "sono in ultimo i beneficiari della politica di bilancio europea".

Sulla minaccia di veto al bilancio Ue da parte dell'Italia, Oettinger dice: "Ne prendiamo nota, ma non abbiamo intenzione di reagire" e ha ammesso che "sino a due anni fa l'Europa dava troppo poco sostegno all'Italia" sui migranti, aggiungendo però che da allora "la Commissione sta facendo quello che è in suo potere" per aiutare, perciò l'Italia "ha in noi un partner".

A proposito del bilancio Ue, il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert, ha detto che il finanziamento del bilancio Ue è nei Trattati europei e questo vale per tutti coloro che lo hanno ratificato, lasciando intendere che vale anche per l'Italia, visto che la dichiarazione è arrivata proprio rispondendo a una domanda specifica sulle minacce del governo italiano di non pagare il proprio contributo.

Da parte dell'Italia è subito arrivata la replica di Di Maio, che ha scritto: