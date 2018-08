Incontro Salvini-Orbán a Milano: presidio CNCA in Piazza San Babila

Il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza protesta contro Salvini e il premier ungherese.

Martedì 28 agosto 2018 è il giorno dell'incontro a Milano tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Premier ungherese Viktor Orbán, ma non si tratta di un incontro istituzionale vero e proprio, bensì, come lo ha definito la parte pentastellata del governo Conte, di un incontro politico, tra due leader di movimenti simili. L'argomento principale sarà molto probabilmente quello dei migranti.

In occasione di questo evento, che, non a caso, si svolge nella Prefettura di Milano e non a Roma, il CNCA Lombardia (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza) promuove un presidio di protesta in Piazza San Babila dalle ore 17. Il CNCA scrive:

"Davanti a una visione di futuro improntata alla contrapposizione e alla rabbia, il CNCA Lombardia insieme alla rete e ai cittadini milanesi, intende ancora una volta presentare la propria proposta culturale, valoriale e professionale che parte dalla gioia dell'accoglienza per costruire percorsi di inclusione e di cittadinanza per i singoli e per pensare ad una crescita ed uno sviluppo del nostro Paese anche a partire dai nuovi incontri, superando insieme i muri dell'intolleranza e le strettoie della paura"

E aggiunge: