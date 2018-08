M5S, morta la deputata Iolanda Nanni

Iolanda Nanni, deputata del Movimento 5 Stelle e già consigliere regionale in Lombardia, è scomparsa ieri dopo una lunga malattia. Lo scorso gennaio, mentre stava già lottando contro un tumore, aveva deciso di candidarsi lo stesso alle elezioni politiche, riuscendo a venir eletta col 21,88% delle preferenze nel suo collegio.

A dare la triste notizia è stato ieri il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco D'Uva: "Era una grande guerriera e ha lottato fino all’ultimo respiro. Non ti dimenticheremo mai. Ciao Iolanda Nanni".

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Il Presidente della Camera Roberto Fico, via Twitter, ha ricordato il suo entusiasmo e la sua voglia di affrontare a testa alta tutte le difficoltà:

Luigi Di Maio, su Facebook, ha scritto:

La nostra Iolanda Nanni ha lottato come una vera guerriera fino alla fine. Amava la sua vita, amava il MoVimento, amava gli attivisti. Con una energia incredibile ha fatto anche la campagna elettorale per le politiche di marzo ed è diventata deputata della Repubblica nonostante il male con cui stava combattendo giorno e notte. Per questo ero andato a trovarla e potete vedere il suo sorriso contagioso in questa foto. Oggi se ne è andata e lascia un vuoto incolmabile. Per la sua famiglia, per gli attivisti pavesi, lombardi e per tutto il MoVimento 5 Stelle. Ciao Iolanda!