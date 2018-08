UE, Di Maio contro l'Ungheria: "Non ha diritto ai finanziamenti europei"

"L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti"

Oggi il Ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrerà il Primo Ministro dell'Ungheria Viktor Orbán, una delle figure di maggiore spicco dell'Europa contro i migranti e l'accoglienza. E se Salvini si è dimostrato a più riprese in linea con la visione di Orbán, l'altro vicepremier italiano Luigi Di Maio non sembra molto lieto di questa vicinanza tra i due Paesi.

Ieri, a poche ore dall'arrivo di Orbán in Italia, Di Maio si era detto contrario ai finanziamenti europei per l'Ungheria:

L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei.

Di Maio, però, non è andato oltre e non ha commentato il vertice di oggi in programma a Milano tra Salvini e Orbán, né fatto alcun riferimento ai motivi dell'incontro.