Genova, Toninelli: "Il ponte lo facciamo noi, pagherà Autostrade"

Di redazione Blogo.it martedì 28 agosto 2018

"Che senso di sicurezza potremmo dare a far costruire il ponte a chi l'ha fatto crollare?"

Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ieri massacrato dai membri delle commissioni Ambiente di Camera e Senato dopo la sua audizione, è tornato a parlare di ponte Morandi a Genova e della sua ricostruzione e, intervenendo a Radio Anch'Io, ha spiegato che il governo di Giuseppe Conte intende ricostruire il ponte crollato, ma non sarà Autostrade per l'Italia a farlo.

Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori. Sugli immani danni morali e civili è normale che debba mettere i soldi, ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini.

Autostrade aveva già annunciato di voler presentare un piano per la ricostruzione del viadotto, ma Toninelli ha confermato che il governo respingerà quel progetto: "Che senso di sicurezza potremmo dare a far costruire il ponte a chi l'ha fatto crollare?"

Toninelli dice che il ponte "lo ricostruiremo noi", ma non ci sono certezze al momento. Una delle strade che il governo sta vagliando in questi giorni è quella di affidare i lavori a Fincantieri e CDP, l'istituzione finanziaria controllata per l'83% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La decisione, però, non spetta a Toninelli, ma all'intero esecutivo che dovrà trovarsi d'accordo sulla strada da seguire.

Una tragedia che non è una triste casualità, ma un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti.

Con il Governo del cambiamento la musica è cambiata: basta agli arricchimenti indiscriminati dei privati che sfruttano i beni pubblici pagati con i soldi dei cittadini!