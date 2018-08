Medico su Facebook:"I migranti andrebbero annegati al largo”

Di redazione Blogo.it martedì 28 agosto 2018

Post shock su un gruppo Facebook di medici. La dottoressa ha poi rimosso il messaggio insieme al suo profilo...

"I migranti andrebbero annegati al largo": a scrivere queste parole una donna medico del Pronto Soccorso di Spoleto (Perugia) in una discussione sul gruppo Facebook "Doctorsinfuga" che conta circa 40mila iscritti. Il post della dottoressa - poi cancellato dal social - proseguiva così: "non esistono diritti umani per quattro negracci che ci invadono e arrivano con le Nike".

Dopo le polemiche scoppiate sul social network, con conseguente rimozione del post, la Asl di Spoleto ha avviato un procedimento disciplinare a carico del medico che oltre al post ha rimosso anche il proprio profilo. "Come prevede la normativa la richiesta di chiarimenti è stata formalizzata dal primario del Pronto Soccorso. Ora seguiranno i passi successivi previsti dalla legge" spiegano dalla direzione dell'azienda sanitaria.

Tra l’altro il medico aveva scritto che i migranti arrivano "con le tute firmate e le trippe piene, sono con la scabbia ma per chissà quali violenze perpetuate". È stata la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli a pubblicare su Twitter lo screenshot del post rimosso che in poco tempo aveva raccolto centinaia di reazioni.