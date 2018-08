Procuratore Pennsylvania, pedofilia: "Vaticano sapeva degli abusi"

martedì 28 agosto 2018

Il grand giurì avrebbe esaminato le prove a sostegno dell'accusa

Il Vaticano era a conoscenza degli abusi commessi da prelati su minori in varie diocesi cattoliche degli Stati Uniti ma anziché denunciarli li avrebbe addirittura coperti. Due giorni fa l'ex Nunzio apostolico in America aveva tirato in ballo Papa Francesco dicendo che il Pontefice era a conoscenza delle violenze perpetrate da religiosi in USA.

Oggi è il procuratore generale della Pennsylvania Josh Shapiro ad affermare di avere "le prove che il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi". Shapiro ha precisato di non poter parlare "specificatamente di papa Francesco" ma che i preti coinvolti sarebbero circa 300.

Il grand giurì (giuria "speciale" che deve stabilire se le prove raccolte sono sufficienti per dare vita a un processo penale) avrete analizzato alcuni documenti scovati negli archivi segreti della Chiesa, scritti a mano, che parlavano in dettaglio degli abusi che sarebbero stati commessi su oltre mille bambini in sei diocesi su otto. "Non c'erano solo abusi diffusi e stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano" ha aggiunto Shapiro.