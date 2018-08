Taranto, Martina (Pd) davanti all'Ilva: "Servono risposte serie dal governo, non propaganda"

Maurizio Martina questa mattina è stato a Taranto, davanti ai cancelli dell'Ilva, a parlare con gli operai che sono ancora in attesa di sapere quale sarà il loro destino e quello dell'azienda.

Il segretario del Pd ha pubblicato qualche foto sul suo account Facebook e ha scritto:

Martina, arrivato davanti ai cancelli intorno alle 6 del mattino, ha detto:

"Attorno alla questione del futuro di Ilva ci giochiamo una parte fondamentale del futuro di questa città, di questo territorio, del Paese. Noi chiediamo al Governo chiarezza: non è più tempo di tergiversare, non è più tempo di polemizzare, non è più tempo di giocare una campagna elettorale sulla pelle di questa città e di questi lavoratori: è tempo di fare delle scelte e le scelte vanno compiute ora, non si possono rinviare. Il tema fondamentale qui è garantire tutela ambientale, tutela della salute e tutela del lavoro: noi ci siamo, se siamo qui, siamo qui perché non abbiamo bisogno di uno slogan, ma abbiamo bisogno di una presenza e di garantire a questi lavoratori, alle loro famiglie, a questa città un impegno duraturo nel tempo. È una cosa fondamentale. Troppe volte su Ilva si sono giocate battaglie ideologiche, campagne elettorali. Io penso che adesso sia il tempo delle scelte serie: un partito come il nostro non può non essere qua e ci siamo nel momento più difficile per Ilva, perché questo scontro e la grande incertezza che ha generato il Governo su questa questione sta rischiando di compromettere il destino di un intero territorio e non ce lo possiamo permettere"