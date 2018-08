Migranti, Salvini: "Ora in mare nessuna Ong". Martina: "Orban è il problema non la soluzione"

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 agosto 2018

Salvini esulta: "andiamo avanti, non saranno inchieste o minacce a fermarci!". Intanto il segretario dem attacca l'asse tra il leader della Lega e Orban

Il giorno dopo l'incontro con il premier ungherese Orban, arrivato in prefettura a Milano con una bella cravatta verde al collo, Matteo Salvini elogia la politica del governo Conte sui migranti: "Ora in mare non è rimasta più nessuna Ong". Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd in 5 anni. Noi andiamo avanti, senza paura, non saranno inchieste o minacce a fermarci!

Il tweet del ministro dell'Interno è corredato da un articolo di un giornale che sarà pure poco amico di Salvini ma che di certo non è nemico del M5s. Il Fatto Quotidiano scrive che "la nave Aquarius si ferma: così le Ong sono sparite dal Mediterraneo".

Salvini esulta e rivendica il risultato dei suoi respingimenti, una politica fortemente avversata dal Pd e da LeU ma che mugugni suscita anche presso i parlamentari 5 Stelle che si riconoscono nella posizione del presidente della Camera Roberto Fico.

Il segretario del Pd Maurizio Martina stamattina su "Democratica" ha ammonito che Orban e i suoi muri sono il problema e non soluzione ricordando che: "Il 95% degli investimenti pubblici in Ungheria è cofinanziato dall’Unione europea. Dica Orban se è pronto ora a condividere quote obbligatorie di richiedenti asilo, che arrivano in Europa dal mediterraneo, anche nel suo paese visto che fino a qui non ha mai accolto".

La nave Aquarius di Sos Mediterranee, protagonista di soccorsi ai migranti nel Mar Mediterraneo, intanto fa sapere di essersi fermata a Marsiglia ma solo per uno scalo tecnico dopo quasi un mese di mare e tre salvataggi di disperati per poi aggiungere "torneremo il prima possibile nella zona di ricerca e soccorso".