Lettera Autostrade a febbraio: Ponte Morandi non è sicuro

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 agosto 2018

L'indiscrezione sulla missiva è stata pubblicata da l'Espresso

In una lettera di Autostrade del 28 febbraio 2018 si affermava che il Ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto scorso, non era sicuro. La direzione delle manutenzioni di Autostrade secondo quanto riferisce l'Espresso aveva avvisato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria sui rischi per la sicurezza derivanti dal rinvio dell'approvazione del progetto esecutivo di rinforzo di ponte Morandi.

Nella lettera, secondo quanto riferisce il settimanale d'inchiesta e approfondimento, Autostrade chiedeva ai suoi interlocutori di velocizzare l'iter di approvazione del progetto di rinforzo per garantire "l'incremento di sicurezza necessario sul viadotto Polcevera". Stamattina la Guardia di Finanza è entrata nelle sedi del Ministero del Trasporti, del Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria e della Spea (società del gruppo Atlantia che controlla Autostrade) per acquisire documenti utili all'inchiesta sulla tragedia coordinata dalla procura di Genova.