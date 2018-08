Nave Diciotti, Ue: senza consenso dei migranti niente ricollocazione in Albania

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 agosto 2018

La portavoce della Commissione interviene sull'accordo Italia-Albania: "serve il consenso delle persone che erano a bordo della Diciotti e sapere se sono richiedenti asilo"

Il caso della nave Diciotti continua a tenere banco in Europa. In merito all’accordo siglato tra Roma e Tirana, che si è detta disponibile ad accogliere venti dei migranti soccorsi dalla nave della Guardia costiera, è intervenuta la portavoce della Commissione europea. Natasha Bertaud ha rammentato che per ricollocare i migranti in Albania occorre ottenere il "consenso delle persone" interessate.

"Quando si tratta degli accordi tra uno Stato membro e un Paese terzo, per conoscere i dettagli bisogna rivolgersi a loro, in questo caso le autorità italiane. La legislazione europea si applica in questo caso come in altri. Ci sono più elementi da prendere in considerazione" appunto "il consenso delle persone e se sono o meno richiedenti asilo".

La portavoce della Commissione ha poi spiegato che continuerà a seguire "da vicino" il caso. L’accordo tra Italia e Albania era stato siglato il 25 agosto, nelle ore in cui si cercava la quadra a livello europeo sulla destinazione dei migranti che si trovavano da giorni sulla Diciotti, attraccata al porto di Catania ma senza possibilità di sbraco. Oltre all’Albania, la disponibilità ad accogliere i migranti che erano a bordo della nave è stata data dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) e dall’Irlanda.