Preti pedofili, Chiesa australiana: il segreto della confessione è inviolabile

Di redazione Blogo.it venerdì 31 agosto 2018

Rifiutata la raccomandazione della commissione nazionale d'inchiesta

Il segreto della confessione è inviolabile anche di fronte ai casi di stupro commessi da membri del clero. La Chiesa cattolica australiana rifiuta la raccomandazione della Commissione nazionale d'inchiesta sugli abusi sessuali spiegando che non si possono obbligare i sacerdoti a rivelare informazioni apprese durante la confessione perché ciò minerebbe "le libertà religiose".

La decisione sarà foriera di nuove polemiche sulla Chiesa che si auto protegge e auto assolve dai reati commessi da suoi membri, proprio mentre analoghe inchieste negli Stati Uniti hanno portato il procuratore della Pennsylvania a puntare direttamente il dito contro presunte coperture del Vaticano e l’ex nunzio apostolico Monsignor Viganò ha accusato Papa Francesco in prima persona di essere stato a conoscenza di abusi.