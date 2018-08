Migranti, ex prefetto di Padova: "Ne abbiamo fatte di porcherie". Salvini: "Responsabilità del Pd"

Di redazione Blogo.it venerdì 31 agosto 2018

Patrizia Impresa è ora Vicecapo di Gabinetto per l’espletamento delle funzioni vicarie del Ministero dell’Interno.

Sul Mattino di Padova è stata pubblicata oggi una conversazione avvenuta il 14 aprile 2017 in cui l'ex prefetto Patrizia Impresa, parlando con Pasquale Aversa, che era vice prefetto vicario ed era delegato a occuparsi dell'accoglienza dei migranti, diceva:

"È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare"

In un'altra conversazione relativa invece a un problema di sovraffollamento del centro di San Siro di Bagnoli nell'ottobre 2016, Impresa avrebbe detto ad Aversa:

"Anche se dobbiamo fare schifezze Pasquà... eh eh... no... schifezze... noi ci dobbiamo salvare Pasquà... perché, ti ripeto, non possiamo farci cadere una croce che..."

Le intercettazioni sono state fatte dai carabinieri nell'ambito di indagini relative alla cooperativa Ecofficina Educational poi Edeco che, grazie all'accoglienza dei migranti, ha visto aumentare il proprio fatturato negli ultimi quattro anni. Si tratta di un scoop che gestisce anche i Cpt di Bagnoli e Cona.

Proprio Edeco in una intercettazione sottolineava ai funzionari prefettizi la necessità di far quadrare i conti.

L'ex prefetto Patrizia Impresa non risulta al momento indagata e dal 13 febbraio 2017 è Vicecapo di Gabinetto per l’espletamento delle funzioni vicarie del Ministero dell’Interno. Sono invece indagati la funzionaria della Prefettura Tiziana Quintario, attualmente a Bologna, Pasquale Aversa e i capi della Edeco, Simone Borile, Sara Felpatti e Gaetano Battocchio.

Forza Italia ha subito chiesto all'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini di rimuovere Patrizia Impresa dal suo incarico. Salvini al momento non ha ancora preso una decisione, ma ha sottolineato come la responsabilità politica di questa situazione sia del Pd, infatti ha detto: