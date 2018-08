PD, Zingaretti a Renzi: "Caro Matteo, prova a dare una mano"

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è sempre più intenzionato a prendere le redini di ciò che resta del Partito Democratico dopo la brutale sconfitta alle ultime elezioni e le varie fratture interne che per anni si sono susseguite. Non è certo un segreto, anche se l'ufficializzazione della sua candidatura alla segreteria del PD arriverà a metà ottobre, durante la convention organizzata da Zingaretti all'Ex Dogana di Roma.

Le intenzioni di Zingaretti sono chiare ormai da mesi, ma in questi giorni il politico sta intensificando le proprie uscite pubbliche e la propria presenza online, rilasciando interviste, facendo incontri e dando un'idea più o meno chiara di cosa vorrà fare se verrà scelto come nuovo Segretario del Partito Democratico.

Il partito, ha spiegato oggi Zingaretti alla Festa de Il Fatto Quotidiano, "deve ripartire da un rinnovamento e dalla vigilanza delle istituzioni democratiche". La rinascita del PD dovrà partire anche dalle prossime elezioni europee. E se Matteo Salvini sta già stringendo alleanze con quella fazione che si oppone con forza alla gestione dei flussi migratori, Zingaretti è pronto ad allearsi anche con la Francia di Emmanuel Macron:

Io penso due cose sull’Europa. Primo, chi si definisce sovranista è il primo a mettere in discussione la sovranità. L’altra è picconare l’unico livello che esiste per difendere questo Paese: se muore la barriera europea qua arrivano tutti e si comprano tutto. Io non abbandono l’euro per andare sul rublo. [...] Alle Europee il Pd dovrà presentare un nuovo europeismo, costruendo un’alleanza con tutte le forze europeiste, anche con Macron. Ma noi siamo diversi da Macron: quindi sì difendere l’Europa con Macron ma non fare diventare il Pd quella cosa lì.