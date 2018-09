Di Maio: "Ascoltiamo gli italiani, non le agenzie di rating" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it domenica 2 settembre 2018

Il vicepremier intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto Quotidiano

Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio, è stato ospite stamane alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta (Lucca). Intervistato da Peter Gomez, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito quali saranno le linee guida della prossima legge di bilancio.

“Nella prossima legge di bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”.

Si torna a parlare inevitabilmente di spread, visti i rialzi degli ultimi giorni, ma Di Maio ribadisce che le linee guida dell’azione di governo non siano influenzate dalle agenzie di rating, ma dipendano esclusivamente dalle necessità degli italiani.

“Dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare quelle agenzie negli anni si sono fatti jobs act, legge Fornero e piaceri alle banche”.

Di Maio: "Reddito di cittadinanza? Serve rivoluzione nei controlli"

Insomma, una politica economica in totale discontinuità con i precedenti governi, ma il vicepremier vuole sottolineare come le misure che saranno adottate, come il reddito di cittadinanza, non sono volte a favorire i “furbetti”.

“Non daremo soldi per stare sul divano alle persone. Chi lo riceverà (il reddito di cittadinanza, ndr) si prende l’impegno di fare lavori di pubblica utilità e di formarsi per lavori che serviranno allo Stato”.

Nel caso qualcuno percepisse il reddito senza averne titolo, in seguito ai controlli rischierebbe fino a 6 anni di carcere, sottolinea ancora il vicepremier.