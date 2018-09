Libia, proclamato lo stato di emergenza a Tripoli: 39 morti in pochi giorni

Il Consiglio Presidenziale della Libia ha proclamato lo stato di emergenza in tutta la città di Tripoli, mentre il leader della Settima Brigata annuncia l'assalto finale per la conquista della città.

Dopo giorni di violenti scontri tra le milizie libiche alle porte della città di Tripoli, oggi il Consiglio Presidenziale libico guidato da Fayez al-Sarraj, primo ministro dall'aprile 2016, ha deciso di proclamare lo stato di emergenza in tutta la città.

Una decisione presa, secondo lo stesso Consiglio Presidenziale, per "fermare lo spargimento di sangue, ridurre le perdite materiali e di vite umane, tutelare la sicurezza dei civili, le strutture pubbliche e private". In questi ultimi giorni, dopo la rottura del cessate il fuoco, sono state uccise 39 persone nei dintorni di Tripoli - civili e soldati - mentre almeno 96 sono rimaste ferite.

A minacciare la città sono i ribelli della cosiddetta Settima Brigata, che puntano a conquistare la città di Tripoli. Il loro leader, Abdel Rahim Al-Kani, ha annunciato proprio oggi che verrà presto sferrato l'assalto decisivo: "Continueremo a combattere fino a quando le milizie armate non lasceranno la capitale e la sicurezza sarà ripristinata".

La Settima Brigata ha la propria base ad appena 60 chilometri a sud di Tripoli, nella città di Tarhouna, ma è già riuscita a disseminare i propri soldati lungo la strada che porta all'aeroporto di Tripoli, collegamento fondamentale per la città. Al momento i tentativi di mediazione tra il governo di al-Sarraj e le milizie ribelli non hanno portato a qualcosa di concreto e si teme che col passare dei giorni alcuni dei fedeli possano passare all'altro schieramento.

Intanto l'Ambasciata italiana in Libia ha smentito l'indiscrezione di una possibile chiusura. Oggi pomeriggio la precisazione: "Continueremo a stare al fianco dell'amato popolo libico in questa difficile occasione".

The Italian Embassy in #Libya remains open. We continue to stand by the beloved people of #Tripoli in this difficult juncture. https://t.co/urLCIS4rpy