Ponte Morandi, Toninelli alla Camera: "Presto un decreto legge per Genova. Pressioni su concessioni"

Di redazione Blogo.it martedì 4 settembre 2018

"Lasciare ad Autostrade per l'Italia la ricostruzione del viadotto sarebbe una follia e irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime".

18.18 - "Nonostante le pressioni interne ed esterne subite abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione vedendosi sempre sbattere portoni in faccia". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli rivendica con orgoglio la pubblicazione sul sito del MIT di tutti i contratti di concessione di Autostrade. Le opposizioni però protestano spiegando che parlare genericamente di "pressioni" non basta, chiedendo a Toninelli di fare nomi e cognomi.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, è tornato oggi alla Camera per riferire sul crollo del ponte Morandi il 14 agosto scorso e, a pochi giorni dal suo lungo intervento davanti alle commissioni Ambiente di Camera e Senato, si è dimostrato più preparato e informato. Il Ministro ha ribadito quanto già affermato nei giorni scorsi sulla ricostruzione del ponte Morandi, vale a dire che non sarà Autostrade per l'Italia ad occuparsene, ma sarà Autostrade per l'Italia a pagare.

Una posizione, ha spiegato Toninelli, condivisa dall'intero esecutivo:

La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi. Il governo è compatto nel ritenere che i lavori di ricostruzione del ponte non possano essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità di non farlo crollare. Lasciare ad Autostrade per l'Italia la ricostruzione del viadotto sarebbe una follia e irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime. La ricostruzione va affidata a un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche, mantenendo in capo al concessionario l'ovvio onere dei costi. L'integrale finanziamento dell'opera da parte della società concessionaria rappresenta solo una minima parte del risarcimento dovuto e non ha nulla a che vedere con la procedura di decadenza dalla concessione. Sulla ricostruzione del ponte dovrà esserci il sigillo dello Stato.

Tutto deve ancora essere deciso, ma questa sembra essere la posizione ufficiale del governo di Giuseppe Conte, che ha promesso di impegnarsi anche per risolvere in modo rapido il problema degli sfollati di Genova, rimasti senza casa dopo il crollo del viadotto. Entro tre mesi, ha promesso Toninelli, tutte le persone sfollate riceveranno una sistemazione.

Si tratta, secondo i numeri del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, di 255 famiglie per un totale di 566 persone. Ad oggi, però, solo 170 nuclei familiari possono contare su una sistemazione in un alloggio pubblico, mentre tutti gli altri avranno un tetto sopra la testa entro la fine del 2018.

Rispondendo anche alla richieste giunte oggi da Genova e da tutta la Liguria, Toninelli ha confermato che il governo sta già lavorando ad un decreto legge "per Genova e per le infrastrutture, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una comunità duramente colpita. Si tratta di tutelare in primo luogo le persone e le imprese danneggiate":

Il governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare. Inoltre, aiuterà le imprese, ricadenti nell'area del crollo del ponte, a riprendere i cicli produttivi, prevedendo forme di agevolazione fiscale o incentivi alla temporanea delocalizzazione.

Foto | Palazzo Chigi