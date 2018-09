Ilva, oggi il tavolo al MISE. Di Maio: "È una corsa contro il tempo"

Di redazione Blogo.it mercoledì 5 settembre 2018

"Sono fiducioso che arriveremo ad una soluzione positiva per i cittadini di Taranto e per chi lavora nello stabilimento"

Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il futuro dell'Ilva di Taranto. O almeno ne sembra convinto il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che nel primo pomeriggio di oggi riceverà al MISE dei rappresentanti della società AmInvestco - controllata dalla multinazionale ArcelorMittal - che si è aggiudicata l'Ilva, insieme ai commissari straordinari dell'Ilva, a Federmanager, ai segretari generali e ai sindacati metalmeccanici.

Una riunione super affollata che rischia di concludersi con un buco nell'acqua, nonostante le alte aspettative di Luigi Di Maio. Stamattina, intervenendo a Radio Radicale, il capo del MISE ha parlato di "un tavolo che può dare buono risultati, io credo che ci siano i presupposti".

Di Maio ha sottolineato ancora una volta che la gara vinta da AmInvestco presenta dei profili di illegittimità, ma che potrà essere annullata solo se e quando verrà a mancare l'interesse pubblico. Parlando proprio di "supercazzola", Di Maio ha spiegato che "se il tavolo raggiunge risultati su ambiente e lavoro, la gara non può essere revocata per legge":

Dall'esito del confronto dipenderà anche la procedura di annullamento in autotutela, perchè ricordiamoci che oltre al fatto che quella gara sia illegittima, ed è assodato, per annullarla ci deve essere un interesse pubblico, concreto e attuale per annullarla. È una corsa contro il tempo perché il 15 scade tutto, ma sono fiducioso che arriveremo ad una soluzione positiva per i cittadini di Taranto e per chi lavora nello stabilimento.

Il tempo stringe davvero e la soluzione non sembra affatto vicina. In questo momento l'Ilva di Taranto sta perdendo circa 1 milione di euro al giorno e a fine mese terminerà i fondi in cassa e andrà in negativo. Il 15 settembre, invece, scadrà la proroga concessa ai commissari straordinari e il futuro dello stabilimento siderurgico è sempre più incerto.

Quella di oggi, insomma, si preannuncia una riunione fiume che dovrebbe concludersi - o almeno questa è la speranza - con una soluzione o qualcosa di molto vicino a una soluzione.