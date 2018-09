Manovra economica, Di Maio: "Rassicurerà i mercati e le famiglie"

Dopo le dichiarazioni rilasciate oggi da Matteo Salvini, anche l'altro vicepremier Luigi Di Maio è voluto intervenire pubblicamente sull'attesa manovra economica del governo Lega-M5S, oggetto del vertice che si è svolto poco fa a Palazzo Chigi insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier.

Di Maio, richiamando proprio le parole di Matteo Salvini che oggi puntava a tranquillizzare i cittadini che stanno iniziando a chiedere conto delle promesse fatte in campagna elettorale, si dice molto positivo:

La prossima manovra manterrà i conti in ordine, ma sarà coraggiosa: rassicurerà i mercati, ma anche le famiglie che hanno bisogno, i cui figli non trovano lavoro.

Se fino a pochi giorni fa il governo di Conte era deciso a sfidare l'Unione Europea dopo il braccio di ferro sulla questione dei migranti della Diciotti, ora i due vicepremier sono concordi nel voler sottostare ai limiti imposti dell'Europa:

L'obiettivo è realizzare le misure economiche, non sfidare l'Europa sui conti.

Anche Di Maio, proprio come Salvini, non era nel dettaglio. E lo stesso fa il Presidente del Consiglio, che ha diffuso una nota a margine del vertice confermando quando già detto da Salvini e Di Maio, restando sul vago:

Nell’incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano finanziario che tenga i conti in ordine e che consenta al Paese di perseguire un pieno rilancio sul piano economico-sociale: la nostra sarà una manovra nel segno della crescita nella stabilità.

In particolare stiamo lavorando alle riforme strutturali a favore della competitività del sistema-paese che saranno parte qualificante del Piano nazionale Riforme e, quindi, parte integrante della manovra economica.