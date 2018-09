Crollo Ponte Morandi: 20 indagati. Ci sono anche Autostrade e Spea

Di redazione Blogo.it giovedì 6 settembre 2018

I nomi saranno resi noti dopo la notifica degli avvisi di garanzia

La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati 20 persone per il crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto, a causa del quale 43 persone hanno perso la vita e circa 600 sono state costrette ad abbandonare la propria casa. I nomi delle 20 persone coinvolte verranno resi noti solo dopo la notifica degli avvisi di garanzia agli stessi. Gli indagati sono tutti legati a vario titolo a Società autostrade, Provveditorato (alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta), Spea (Gruppo Atlantia S.p.A.) e Direzione vigilanza del Ministero delle Infrastrutture.

Iscritte anche due società: Autostrade per l'Italia e Spea Engineering in base a quanto prescritto dal D.LGS. 231/01 che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Tra i capi d'imputazione c'è l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme anti-infortunistiche, l'omicidio colposo plurimo, il disastro colposo e l'attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.

Le indagini sono state coordinate dai PM Massimo Terrile e Walter Cotugno, coadiuvati dal procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio e dal procuratore capo Francesco Cozzi.