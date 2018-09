Brasile, accoltellato il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro

Di redazione Blogo.it giovedì 6 settembre 2018

Le condizioni di Jair Bolsonaro non destano preoccupazioni. L'aggressore, già arrestato dalle autorità locali, sarebbe un sostenitore dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Il politico brasiliano Jair Bolsonaro, candidato di estrema destra elezioni presidenziali che si terranno il prossimo ottobre, è stato accoltellato all'addome mentre era impegnato in un comizio nello stato di Minas Gerais.

Scelto dal Partito Social-Liberale come candidato e ben posizionato secondo i sondaggi, Bolsonaro si è fatto conoscere in queste ultime settimane per i propri commenti razzisti e omofobi, suscitando ogni volta lo sdegno di gran parte dell'opinione pubblica e dei suoi avversari politici.

Le sue posizioni populiste e nazionaliste, però, sono riuscite a farlo salire nei sondaggi e se l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva non riuscirà a candidarsi - per il momento la sua candidatura è stata esclusa - ci sono buone probabilità che possa diventare il nuovo Presidente del Brasile.

A colpirlo, secondo quanto riferisce la stampa locale, sarebbe stato proprio un simpatizzante di Lula, un uomo già arrestato dalle autorità. Se in un primo momento le condizioni di Bolsonaro sembravano gravi, è stato suo figlio qualche ora più tardi a precisare che la ferita è stata superficiale e che non ci saranno conseguenze gravi per il politico, che potrà riprendere presto la compagna elettorale.