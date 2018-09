Renzi: "Salvini porta lo scontro istituzionale al massimo livello"

Di redazione Blogo.it venerdì 7 settembre 2018

L'ex Premier commenta il caso di Salvini contro i magistrati.

Matteo Renzi ha commentato oggi su Facebook quanto sullo stesso social network ha fatto Matteo Salvini oggi, in diretta, aprendo l'atto giudiziario inviatogli dalla Procura di Palermo, che indaga su di lui per sequestro di persona aggravato in relazione al caso dei migranti trattenuti per una settimana a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera. Il ministro dell'Interno ha attaccato i magistrati sia per questa storia sia per quella sui fondi della Lega sequestrati. L'ex Premier ed ex segretario del Pd ha scritto:

"Le dichiarazioni del ministro dell’interno Salvini sono farneticanti. Come al solito mi tira in ballo e cerca di fare la vittima ma l’idea che chi è stato eletto parlamentare o siede al Governo possa violare tranquillamente la legge è aberrante. E attenzione: Salvini butta tutto sulla questione immigrazione per un preciso calcolo politico. Lui sa che la Lega deve restituire 49 milioni di euro. Sa che c’è una sentenza. E sa che gli italiani non perdonano chi ruba i propri soldi. Quindi prova a diventare un martire e cerca lo scontro coi magistrati siciliani. Che vergogna!"

Poi insiste sulla questione dei fondi della Lega:

"Il punto è che Salvini è dentro fino al collo alla vicenda dei 49 milioni rubati dalla Lega. Fino al collo. E pur di non parlarne porta lo scontro istituzionale al massimo livello"

Infine chiede un commento (che è poi effettivamente arrivato) al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Premier Giuseppe Conte:

"Quanto dovremo aspettare per avere dichiarazioni di sdegno del Premier e del Guardasigilli? C’è solo un messaggio da ripetere fino alla noia: Salvini restituisci i soldi che la Lega ha rubato agli italiani. Tutto il resto è solo un vile tentativo di screditare le istituzioni e di prendere in giro gli italiani"