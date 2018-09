Sondaggi elettorali: "Lega al 33,5%. In calo di 5 Stelle"

Di redazione Blogo.it sabato 8 settembre 2018

È quanto emerge da un sondaggio Ipsos di Nando Pagnonceli

Solo 3 giorni fa il Governo Conte alias "il Governo del Cambiamento" alias "il Governo giallo-verde" ha festeggiato i suoi primi 100 giorni. Stando ai sondaggi questa alleanza di governo sta facendo benissimo alla Lega di Salvini che "vola", attestandosi oltre il 30% da diverso tempo a fronte del 17,35% delle elezioni politiche del marzo scorso. Secondo un freschissimo sondaggio condotto da Ipsos di Nando Pagnonceli, pubblicato oggi sul 'Corriere della Sera', il partito di Salvini avrebbe toccato quota 33,5%; il dato più elevato di sempre.

Al secondo posto ci sarebbe sempre il Movimento 5 Stelle con il 30% delle preferenze, facendo segnare un calo dell'1,5% rispetto agli ultimi rilevamenti e un -2,68% rispetto alle ultime politiche. Sul terzo gradino del podio c'è sempre il Partito Democratico, che però continua a non godere di buona salute restando stabilmente al 17%, sempre in calo quindi rispetto al 18,76% di marzo.

Alle spalle dei 3 grandi partiti c'è Forza Italia con l'8,7% dei consensi; in leggero aumento rispetto ad un mese fa, ma in calo netto rispetto al 14% figlio delle urne. A seguire tre forze politiche date tra il 2,4% e il 2,5%, dunque al di sotto della soglia del 3%; parliamo di Fratelli d' Italia, +Europa e Liberi e Uguali. Alle loro spalle, il nulla: nessun partito o movimento toccherebbe l'1%.

Il dato più rilevante è quello che riguarda l'astensione: il 33% degli intervistati ha manifestato l'intenzione di astenersi in futuro, oppure si è dichiarato fortemente indeciso a tal proposito.

L'attuale esecutivo risulta apprezzato dal 58% degli intervistati, in leggero calo dunque rispetto al 61% di fine luglio. Fiducia in leggero calo anche per quanto riguarda Premier e vicepremier: Conte al 57% (-4%), Salvini al 51% (-1%) e Di Maio al 45% (-5%).