Polizia di frontiera Ue: l'idea di Juncker contro l'immigrazione irregolare

Di redazione Blogo.it sabato 8 settembre 2018

L'annuncio della creazione di una polizia di frontiera Ue sarà fatto il 12 settembre secondo El Pais

Una polizia di frontiera europea come risposta di Bruxelles all'immigrazione irregolare. Per un controllo dei confini dell'Unione la Commissione europea, nella persona del suo presidente Jean-Claude Juncker, starebbe per annunciare la creazione per la prima volta di una vera e propria polizia di frontiera europea.

Questo significherebbe trasferire in capo all'Europa il controllo dell'immigrazione irregolare. Per creare la polizia di frontiera Ue, servirà un'apposita legge e secondo il quotidiano spagnolo El Pais l'annuncio potrebbe essere fatto da Juncker durante il suo discorso previsto per il 12 settembre a Straburgo.

In quella occasione davanti al parlamento Ue, riunito come ogni anno in settembre in assemblea plenaria, il presidente della Commissione parlerà dello stato dell'Unione 2018 con diversi argomenti caldi da discutere: dalle conseguenze della Brexit per l'Ue alla questione migratoria fino alle prossime elezioni europee, nella primavera 2019.