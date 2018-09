Grecia, a Salonicco proteste e scontri contro l'austerità

Di redazione Blogo.it sabato 8 settembre 2018

A Salonicco proteste contro l'austerità fuori dal Vellidio Conference Center dove Alexis Tsipras deve tenere un discorso.

A Salonicco sono in corso manifestazioni di protesta e la polizia ha usato i lacrimogeni e granate stordenti per impedire a un corteo di raggiungere la Fiera Internazionale dove il Premier Alexis Tsipras deve tenere un discorso e annunciare il programma economico del governo.

Circa seimila persone hanno sfilato in città contro l'intesa tra Grecia e Macedonia sul nome dell'ex repubblica jugoslava che dovrebbe diventare Repubblica della Macedonia del Nord. Un gruppo di dimostranti ha provato a forzare lo sbarramento degli agenti davanti al Vellidio Conference Center lanciando pietre e altri oggetti e rimediando una carica da parte della polizia.

Ma a Salonicco sono andate in scena anche altre tre manifestazioni, una è stata dei sindacati che protestano contro la perdurante austerità, ma in questo caso non ci sarebbero stati incidenti.