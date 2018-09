Salvini e l'attacco ai magistrati: "Di Maio non mi ha telefonato, decido con la mia testa"

Di redazione Blogo.it domenica 9 settembre 2018

Il ministro dell'Interno: "Qualche magistrato ha chiare ed evidenti simpatie politiche".

Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini questa mattina è intervenuto nel corso della trasmissione radio "Indignato Speciale" su RTL102.5 e ha commentato la sua reazione dopo aver ricevuto un atto giudiziario da parte della Procura di Palermo che sta indagando su di lui per "sequestro di persona aggravato" in relazione al caso dei migranti recuperati dalla nave Diciotti e delle conseguenti reazioni dei suoi colleghi del governo.

In particolare, Salvini ha spiegato che non ha parlato con Di Maio dopo aver attaccato i magistrati e che, anzi, quelle critiche non le considera un attacco:

"Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa. Non ho fatto né un attacco alla magistratura il giorno prima, né una retromarcia il giorno dopo. Mi sono semplicemente detto sorpreso che una procura siciliana, con tutti i problemi di mafia che ci sono in Sicilia, stia dedicando settimane di tempo a indagare me, Ministro dell’interno, che ho fatto quello che ho sempre detto che avrei fatto e cioè bloccare le navi. È una decisione politica"

Il ministro Salvini ha poi spiegato:

"Per carità di Dio non ce l'ho con i magistrati, come non ce l'ho con i dentisti o i tassisti. Se un tassista ti frega, non vuole dire che tutti ti fregano. Ma che ci sia qualche magistrato con chiare e evidenti simpatie politiche non svelo il mistero di Fatima. Io posso essere criticato su tante cose, ma che sia un delinquente e un sequestratore penso possa far ridere"

Ma che ce l'abbia un po' con i magistrati lo ha reso evidente anche via Facebook, condividendo il post :

"Magistratura Democratica sposa la campagna pro-immigrazione insieme, tra gli altri, a: Potere al Popolo, ONG, Cgil, Arci, Rifondazione Comunista e coop varie (compresa la “Baobab Experience” dove si erano rifugiati gli sbarcati della Diciotti). Poi quello accusato di ledere l’autonomia dei magistrati sono io..."

Salvini ha annunciato che entro settembre andrà in Tunisia, perché da lì sono arrivati più di 4mila immigrati, nonostante non ci siano guerre in corso, poi ha spiegato che entro l'autunno procederà con gli accordi di esplosione e rimpatrio volontario assistito con tutti i Paesi di provenienza, aggiungendo che per ora l'unico che funziona è proprio con la Tunisia, dove vengono rimpatriati 80 migranti a settimana, ma sono comunque troppo pochi.