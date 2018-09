Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala [VIDEO]

Di redazione Blogo.it lunedì 10 settembre 2018

Il vicepremier non sa che Matera non sia in Puglia? Non è affatto così...

Luigi Di Maio protagonista di una “nuova” gaffe con il governatore della Puglia, Michele Emiliano? Un video pubblicato dalla pagina Facebook "Abolizione del suffragio universale", viene ripreso in queste ore da numerose testate giornalistiche per sottolineare l’ignoranza dell’attuale vicepresidente del Consiglio nonché Ministro del Lavoro. "Con Matera cosa state facendo?", chiede Di Maio ad Emiliano, che però non risponde affatto quanto riportato da alcune testate, ovvero "guarda che Matera non è in Puglia ma in Basilicata". Emiliano, innanzitutto, si mette la mano davanti la bocca, quindi assegnare in maniera molto precisa una frase per giunta lunga, appare assai complicato. Ad ascoltare bene l'audio Emiliano risponde qualcosa che suona molto come "c’è la corruzione", replica che tra l'altro fa annuire il vicepremier, che altrimenti sarebbe dovuto essere quantomeno imbarazzato per la gaffe.

Inoltre, molti ignorano un altro aspetto importante che è ciò che porta appunto il ministro Di Maio a fare quella precisa domanda ad Emiliano, ovvero la Regione Puglia ha varato un programma a sostegno di Matera 2019 con il quale stabilisce un impegno finanziario di 2,5 milioni di euro con l’obiettivo di aiutare la crescita dei territori della Murgia e della Gravina che abbracciano appunto Matera, capitale della Cultura. Lo scopo è quello di migliorare "la accessibilità delle bellezze nascoste dei territori contigui a Matera 2019 e per il potenziamento dei servizi e della qualità della vita delle popolazioni residenti". Dove sta insomma questa gaffe?